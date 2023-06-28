اليوم السابع
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إنطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 م
إنطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور انطلاق فعاليات العيد أحلى بمراكز كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انطلقت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واستقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية بمراكز الشباب بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ،وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب، و المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكزالشباب، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته، وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة، وفريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة، واختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، و وضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ،  النشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد، الاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.

كما شارك أعضاء برلمان الشباب، واتحاد شباب كفر الشيخ، وأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب فرحة المواطنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع انطلاق مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

انطلاق فعاليات العيد أحلى بمراكز كفر الشيخ
انطلاق فعاليات العيد أحلى بمراكز كفر الشيخ

 

شباب كفر الشيخ تشارك الاطفال فرحته
شباب كفر الشيخ تشارك الاطفال فرحته

 

مراكز الشباب تستقبل المعيدين
مراكز الشباب تستقبل المعيدين

 

مشاركة الشباب للمعيدين
مشاركة الشباب للمعيدين

 

 

 
 
 
 

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