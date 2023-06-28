إصابة 9 أشخاص فى أول أيام عيد الأضحى المبارك بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص بجروح متنوعة أثناء ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول 9 مصابين في حوادث متفرقة أثناء ذبح الأضاحي بمراكز الحامول والرياض وسيدي سالم وكفر الشيخ.

وبالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة «م.س.م»، 28 سنة، بجرح قطعي باليد اليمنى، و«ح.ع.ا»، 36 سنة، من مركز الحامول، بجرح قطعي بالسبابة اليمنى، و«ع.ا.ا.ع»، 23 سنة، من مركز الرياض، بجرح قطعي بظاهر الساعد.

كما أصيب «م.ع.م»، 60 سنة، من مركز سيدي سالم، بجرح قطعي بالساعد الأيمن، و«م.م.ا»، 20 سنة، من مركز قلين، بقطع أوتار، و«أ.ع.م»، 35 سنة، من مركز كفر الشيخ، بقطع أوتار، فيما أصيب «أ.غ.م»، 35 سنة، من مركز الحامول، و«هـ.ع.ع»، 36 سنة، من مركز كفر الشيخ، و«ب.ا.ع»، 20 سنة، من مدينة كفر الشيخ، بقطع أوتار.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.