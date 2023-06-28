إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة فى بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بنحو 50 كيلو، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت كل من فايزة شهدي عبد الملاك 63 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم الأيمن، وإنجي حمدي حنا 34 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، بيرو بيطر نبيل 7 سنوات، مصابة بجرح بفروه الرأس نحو 3 سم، واميرة حمدي حنا 28 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات، وبيتر نجيب لمعي 36 سنة مصاباً بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.