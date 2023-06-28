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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بقنا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:24 م
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب تروسيكل بقرية دندرة بمركز قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل في قرية دندرة بمركز قنا، وتبين إصابة خالد.ص، وزوجته بوسي.ع، وطفليهما، مقيمين بقرية المراشدة بمركز الوقف، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل، في قرية دندرة بمركز قنا.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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قرية دندرة

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