إصابة 6 سيدات وطفلة فى حادث انقلاب تروسيكل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 سيدات وطفلة اليوم السبت فى حادث انقلاب مركبة تروسيكل أمام قرية الشيخ على بطريق مصر ـ أسوان الزراعى، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعى أمام قرية الشيخ على، أسفر عن إصابة 5 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بنى سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابات إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من: صفاء محمود 40 عامًا، باشتباه مابعد الارتجاج، حمدى خليفه جوده 42 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، عزيزة شباط عبد الحميد 20 عامًا، جرح قطعى بالجبهة 4 سم، شهد حسنين عبد الحميد، تبلغ من العمر عامين، بجرح قطعى بالرأس 3 سم، عايدة شباط عبد الحميد 45 عامًا، باشتباة نزيف بالبطن واشتباة كسر بالذراع الأيسر، عبلة شباط عبد الحميد 35 عامًا، باشتباة مابعد الارتجاج، وجرح بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم.