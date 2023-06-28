"إسلام مشهور".. قصة بطل سطر ملحمة بطولية فى الواحات

كتب محمود عبد الراضي

النقيب "إسلام مشهور" ضابط العمليات الخاصة، كان أحد أبرز الشهداء، الذين سقطوا وهم يدافعون عن تراب هذا الوطن، حيث أنه خريج دفعة 2012، ويعد رقم 13 ضمن خريجين تلك الدفعة.

وتمنى "مشهور" الشهادة ونالها، حيث كتب قبل استشهاده، نعيا لأحد زملائه الذي استشهد من قبل، وهو المقدم تامر شاهين، حيث كتب تعليقاً على استشهاده، قائلا: "فعلا الشهادة دى مش لأي حد وخلاص، ربنا دايماً بيختار من يستحقها".

وقال أحد أصدقاء النقيب إسلام مشهور، إنه تقابل مع الشهيد في إحدى المناسبات، وقال: "قلت له أنت بتحب الخطر زي أخوك ضحك وقال لى إحنا ندوس على الخطر برجلينا ولا بنخاف".

والد الشهيد إسلام مشهور، حرص عقب الحادث على تقديم العزاء لشهداء مصر من الجيش والشرطة بحادث الواحات، وكل من سالت دمائه على تراب الوطن، قائلا: "البقاء لله فى شهداءنا مش إسلام بس كل الأبطال وهو مش ابنى ده ابن مصر وأنا فخور بيه، وكل أسر الشهداء فخورين بأبنائهم وهم نبت الشعب والشعب اللى رباهم عشان يكونوا أبطال".