اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل 8 أشخاص في ضربة صاروخية استهدفت مدينة كراماتورسك

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:01 م
أوكرانيا: مقتل 8 أشخاص في ضربة صاروخية استهدفت مدينة كراماتورسك أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم الأربعاء، مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينة كراماتورسك شرقي البلاد.
 
وأوضحت خدمة الطوارئ - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن 60 آخرين على الأقل أصيبوا في الضربة الصاروخية، بينهم رضيع.
 
جدير بالذكر أن كراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى الغرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك، وهي هدف رئيسي محتمل في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها.
 
وما زالت أعمال الإنقاذ جارية، حيث لا يزال هناك أناس محاصرين تحت الأنقاض.
 
يشار إلى أن القوات الروسية كانت قد شنت، الليلة الماضية، ضربتين صاروخيتين على كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، أصاب الأول مطعما وسط المدينة وأصاب الأخر قرية بيلنك.

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