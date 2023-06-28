أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال يونيو.. البنك التجارى فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية ، خلال جلسات شهر يونيو، بحجم تداول بلغ 82.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.3 مليار جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 386.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 478.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 99 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 37.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 627.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، ثم "حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3" بحجم تداول 2.6 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو"، بحجم تداول 6.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 101.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 57 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.53% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 30.55% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.