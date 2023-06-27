اليوم السابع
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صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال شهر يونيو على رأسها "الخدمات المالية"

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:00 م
صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال شهر يونيو على رأسها "الخدمات المالية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يونيو المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 12.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 10.3%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.4%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.5%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.8%، وزاد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، 2%، على التوالي.
 
كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وصعد قطاعا العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 6.9%، 2.6%، 2.2%، 0.6%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.53% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 30.55% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.1 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.1 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.

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