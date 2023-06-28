أطعمة تساعد في تقليل آلام الظهر .. منها المكسرات

كتب – حسام الشقويرى

تنشأ آلام الظهر بسبب إصابة أو وضع غير صحيح أو قلة ممارسة الرياضة أو حتى رعشة مفاجئة. يمكن أن تستمر لمدة يوم أو حتى تطول لفترة طويلة. وعلى الرغم من أن ضمان نظام لياقة مناسب للحفاظ على العظام والمفاصل في حالة جيدة أمر واضح ، إلا أن هناك طريقة أخرى لتعزيز قوة الجسم وطول العمر، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويلعب الطعام الذي نتناوله دورًا استثنائيًا في ضمان صحة كل جزء من أجزاء الجسم - بما في ذلك الظهر. يحدد تناول الطعام أيضًا كيف يمكن لجسمنا أن يتحمل الإصابات ويمنع أي نوع من آلام الظهر المزمنة.

الأطعمة التي قد تساعد في تقليل آلام الظهر

1 - زيت زيتون بكر ممتاز

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على خصائص يمكن أن تقلل الالتهاب وتساعد في آلام المفاصل والظهر. يمكن أن يكون لـ Oleocanthal ، الموجود في زيت الزيتون ، تأثيرات مماثلة للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين.

2 - الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والتونة والسردين مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. في حين أن خصائصها المضادة للالتهابات تحافظ على مقاييس الجسم تحت السيطرة ، فإن الدهون غير المشبعة تقلل أيضًا من آلام المفاصل وتيبس الجسم. تعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين د ، وهو عنصر غذائي أساسي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تفاقم آلام الظهر بل ويسبب التهاب المفاصل.

3 - المكسرات والبذور

مصدر حيوي آخر للأحماض الدهنية أوميغا 3 هو المكسرات النيئة والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان. إن تناول هذه المكسرات بانتظام (أي حفنة كل يوم) يقلل الالتهاب ويصلح الأنسجة المتفاقمة.

كما أن استهلاك المكسرات يقوي العظام على المدى الطويل ، مما يقلل من فرص الإصابة بأي إصابة في منطقة الظهر.

4 - خضراوات

يجب أن تكون الخضروات الورقية والخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ جزءًا من خطة النظام الغذائي للجميع. تحتوي على فيتامينات A و C و K ، وهي مضادات أكسدة معروفة بتخفيف الالتهاب. كما أنها تقدم فائدة أخرى - مركب طبيعي يسمى سلفورافان ، الذي يمنع الإنزيم الذي يسبب آلام المفاصل .

5 - البقول

البقول مثل العدس والفول والحمص هي مصدر غني للبروتين والمعادن والفلافونويد والألياف. فهي لا تساعد فقط في توفير القوة للجسم ، ولكن خصائصها المضادة للالتهابات والمتجددة تقلل أيضًا من آلام الظهر إلى حد كبير وتعالج الأنسجة بشكل أسرع.