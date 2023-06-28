أخبار مصر.. الإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

الإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى



عقد قطاع الحماية المجتمعية اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.





‫ «100 يوم صحة» تقدم 89 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.





هيئة قناة السويس تستعرض جهود التحول لمركز دولى لسياحة اليخوت بمعرض موناكو



تشارك هيئة قناة السويس في معرض موناكو لليخوت في دورته الثانية والثلاثين، والذي ينعقد خلال الفترة من 27 – 30 سبتمبر المقبل بميناء هرقل بموناكو، فى إطار خطة الهيئة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط.





تجنب سن السكين أمامها.. تعرف على آداب التعامل مع الأضحية قبل ذبحها



قالت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن الإسلام حرص على الرحمة والرفق بالحيوان، ودعا إلى الإحسان في الذبح و معاملة الحيوان معاملة إنسانية بعيدة عن القسوة والألم والتعذيب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته).





تجديد حبس المقاول ومالك الطابق 14 بعقار الإسكندرية المنهار 15 يوما



قرر قاضى محكمة جنح المنتزه الجزئية بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، تجديد حبس مالك الطابق الـ14 والمقاول المسؤول عن عملية التعلية، بعقار سيدى بشر المنهار 15 يوما على ذمة التحقيقات.





ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة وحجاج السياحة يستقرون بمخيمات منى



بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات الأولى لصباح اليوم رمى الجمرات فى يوم النحر، وذلك بعد إفاضتهم من عرفات بعد قضاء الركن الأعظم للحج، كما بدأ تدفق الحجاج على مشعر منى استعدادا لقضاء أيام التشريق.





10 أعمال إذا فعلتها تعدل فى ثوابها الحج والعمرة.. تعرف عليها



لم يترك الإسلام فرصة للمسلم أن يقول الظرف يمنعنى، بعض العبادات تساوى في ثوابها الحج والعمرة حيث ترجم هذه الحالة كتاب: لطائف المعارف وهو أحد المؤلفات الشارحة للسنة النبوية والشريعة الإسلامية وعن الأعمال الصالحة عشرة أعمال يومية بسيطة لا تلغى شعيرة العمرة وركن الحج، بل جمع اعمال ثوابها عند الله كمن حج واعتمر وله ان يكررها او بعضها كل يوم او قدر الاستطاعة والحج متاح لمن استطاع اليه سبيلا.





"بيطرى الجيزة": ذبح 1437 رأس ماشية بمجازر المحافظة أول أيام العيد



كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة عن ذبح 1437 رأس ماشية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، داخل مجازر المحافظة، تحت إشراف طبي وبيطرى متكامل.





طقس ثانى أيام العيد.. حار نهارا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 34 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





النقل: انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية أول أيام العيد



أعلن قطاع النقل البحرى انتظام حركة الملاحة فى الموانئ البحرية المصرية بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادرات والواردات، كما أشار البيان إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.





وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ



بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" - بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





استفزاز جديد.. شرطة السويد تمنح إذنا لمظاهرة يخطط منظموها حرق المصحف أمام مسجد



فى استفزاز جديد للمشاعر، أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.





جوارديولا يسجل كلمات تذكارية فى سجل كبار زوار معبد أبوسمبل: مفتون بالحضارة



دون المدرب الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، كلمات تذكارية فى سجل كبار زوار معبد أبوسمبل جنوب أسوان، فى ختام جولته السياحية للمواقع الأثرية بمصر.





إقبال كبير على ممشى أهل مصر بالقاهرة فى أول أيام عيد الأضحى



شهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة اقبال كبير من المواطنين، للاستمتاع بالجلوس على نهر النيل، بالتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يضم الممشى خدمات عديدة بداية من كوبرى امبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو.





القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو



بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023.. جاء فيها:





التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل



تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، حيث أكدت الوزارة أنه من المقرر إعلان النتيجة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، موضحة أنها ستعلن بعد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات ، حيث أن الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023.





رئيس أوزبكستان يتصل هاتفياً بالرئيس السيسى ويهنئه بمناسبة حلول عيد الأضحى



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي توجه بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.





انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يومياً وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء 01274422925، وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.





"آثار أبوسمبل" تقدم هدية تذكارية لـ جوارديولا خلال زيارة المعبد



قدم الأثرى أحمد مسعود والأثريون بمنطقة آثار أبوسمبل، هدية تذكارية للمدرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وذلك على هامش زيارته لمعبد أبوسمبل أقصى جنوب أسوان، اليوم، الأربعاء، فى ختام جولته السياحية بمصر.





الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه بالإسكندرية أول أيام العيد



رصدت لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية - الدخيلة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





أين تذهب الجمرات بعد انتهاء الحجاج من رميها؟.. تعرف على رحلتها



يتداول البعض صورا لضيوف الرحمن وهم يرمون الجمرات في موسم الحج، وربما تقفز أسئلة على السطح من نوعية ، أين تذهب الجمرات بعد إلقاء الحجاج الشيطان بها؟".





ذبح 50 ألف رأس ماشية فى أول أيام العيد بالقاهرة.. منها 36 ألفا بمجزر البساتين



أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد، لذبح أضاحيهم فى مكان صحى وآمن، مشيرًا إلى أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم والاستضافة، لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.





قلم سوناك القابل للمسح يثير جدل فى داونينج ستريت.. جارديان تكشف التفاصيل



سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على استخدام رئيس الوزراء ريشي سوناك للأقلام ذات الحبر القابل للمسح لتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد على الوثائق الرسمية وفي الاجتماعات الحكومية ما آثار مخاوف بشان السرية في داونينج ستريت.





التعليم العالى: المستشفيات الجامعية زادت من 88 إلى 120 مستشفى خلال 9 سنوات



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال العشر سنوات الماضية العديد من الإنجازات المتميزة فى مختلف القطاعات والميادين، ولعل من أهمها قطاع "المستشفيات الجامعية"، وأعمال التطوير التى شهدتها تلك المستشفيات والتى تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يتلقونها.