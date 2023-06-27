اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

843 سريراً بمستشفيات عرفات للحالات الطارئة من الحجاج

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:57 ص
843 سريراً بمستشفيات عرفات للحالات الطارئة من الحجاج جبل عرفات -أرشيفية
عرفات - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد منشآت الصحة السعودية فى عرفات اليوم بـ 843 سريراً لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الحج الأكبر "يوم عرفة".
 
وأوضحت "الصحة" أن 6 مستشفيات فى عرفات أكملت جاهزيتها، بسعة سريرية إجمالية بلغت 843، منها ثلاث مستشفيات قائمة تبلغ سعتها 493 سريراً، مستشفى جبل الرحمة بسعة 167 سريراً، مستشفى شرق عرفات بسعة 236 سريراً، ومستشفى نمرة " رعاية عاجلة " بسعة 90 سريراً، و3 مستشفيات ميدانية بسعة إجمالية بلغت 350 سريراً، وهي مستشفى ميداني بسعة 200 سرير، وآخر بسعة 100 سرير، وعرفات العام الميداني بسعة 50 سريراً.
 

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة