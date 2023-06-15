قلل الملح وخلى وزنك صحى وبلاش تدخين.. ازاى تحافظ على صحة قلبك

كتبت نهير عبد النبى

مرض القلب واحد من الأمراض المزمنة التي يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، ولذلك ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب، وحسب ما ذكره موقع nhsهناك عدة طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مثل خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وهناك بعض النصائح للوقاية للحفاظ على صحة القلب وهى:

-يوصى باتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف ، والذي يجب أن يشمل الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة (5 حصص في اليوم) والحبوب الكاملة.

-يجب أن تحد من كمية الملح التي تتناولها بحيث لا تزيد عن 6 جم في اليوم لأن الكثير من الملح سيزيد من ضغط الدم 6 جرام من الملح تعادل حوالي 1 ملعقة صغيرة.

-هناك نوعان من الدهون: المشبعة وغير المشبعة يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة ، لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة:

-فطائر اللحم

-سمنة

-السمن - نوع من الزبدة يستخدم غالبًا في الطبخ الهندي

-كعك وبسكويت

-الأطعمة التي تحتوي على جوز الهند أو زيت النخيل

ومع ذلك ، يجب أن يشمل النظام الغذائي المتوازن الدهون غير المشبعة ، والتي ثبت أنها تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد وتساعد في تقليل أي انسداد في الشرايين.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

الأسماك الزيتية

افوكادو

المكسرات والبذور

زيوت عباد الشمس وبذور اللفت والزيتون والنبات

يجب أيضًا أن تحاول تجنب الكثير من السكر في نظامك الغذائي ، لأن هذا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري ، والذي ثبت أنه يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية.

-الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو أفضل طريقة للحفاظ على وزن صحي يقلل الحصول على وزن صحي من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

ستجعل التمارين المنتظمة قلبك وجهاز الدورة الدموية أكثر كفاءة ، وتخفض مستوى الكوليسترول لديك ، وتحافظ أيضًا على ضغط الدم في مستوى صحي.

-تقلل ممارسة الرياضة بانتظام من خطر إصابتك بنوبة قلبية. القلب عضلة ، ومثل أي عضلة أخرى ، يستفيد من ممارسة الرياضة يمكن للقلب القوي أن يضخ المزيد من الدم حول جسمك بجهد أقل.

أي تمرينات هوائية ، مثل المشي والسباحة والرقص ، تجعل قلبك يعمل بجهد أكبر ويحافظ على صحته.

-حافظ على وزن صحي

يمكن للطبيب العام أو الممرضة الممارسة أن يخبرك ما هو وزنك المثالي بالنسبة لطولك وبنيتك بدلاً من ذلك ، اكتشف مؤشر كتلة الجسم (BMI) باستخدام حاسبة مؤشر كتلة الجسم الخاصة بنا .

-اقلع عن التدخين

إذا كنت تدخن ، فإن الإقلاع عن التدخين سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يعد التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بتصلب الشرايين (تجاويف الشرايين). كما أنه يسبب غالبية حالات تجلط الشرايين التاجية لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

أظهرت الأبحاث أنه من المرجح أن تنجح في الإقلاع عن التدخين بنسبة تصل إلى 3 مرات إذا كنت تستخدم دعم NHS جنبًا إلى جنب مع أدوية الإقلاع عن التدخين ، مثل اللاصقات أو العلكة.

-حافظ على ضغط دمك تحت السيطرة

يمكنك الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وإذا لزم الأمر ، تناول الأدوية لخفض ضغط الدم.

يجب أن يكون ضغط الدم المستهدف أقل من 140/90 مم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فاطلب من طبيبك فحص ضغط الدم بانتظام.

-حافظ على مرض السكري الخاص بك تحت السيطرة

لديك فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية إذا كنت مصابًا بداء السكري. ستساعد ممارسة النشاط البدني والتحكم في وزنك وضغط الدم في إدارة مستوى السكر في الدم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فيجب أن يكون مستوى ضغط الدم المستهدف أقل من 130/80 مم زئبق.