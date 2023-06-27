11 معلومة هامة عن حديقة فريال التاريخية في بورسعيد.. تعرف عليها

تعد "حديقة فريال التاريخية" أقدم الحدائق في محافظة بورسعيد ، بل وأكثرها تميزاً بسبب موقعها الفريد، وتاريخها العريق.. وسنتعرف في ١٠ نقاط على أهم ما يميزها..

أولا : تقع حديقة فريال التاريخية في نطاق حي الشرق أقدم وأرقى أحياء محافظة بورسعيد.

ثانيا : تبلغ مساحة حديقة فريال 21904 مترا ، حيث تعد من أكبر حدائق المحافظة.

ثالثا: أنشئت حديقة فريال عام 1869، في عهد الخديوى إسماعيل وهي شاهد على تاريخ بورسعيد.

رابعا : سميت حديقة فريال بهذا الاسم نسبة للأميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق الأول.

خامسا: شهدت الحديقة حفل افتتاح قناة السويس بعد حفر المجري الملاحي في حفل مهيب حضره أمراء وملوك العالم، وتم اعلان بدء العمل بالقنال في منصة كبيرة وسط الحديقة، تم عمل ماكيت مميز لها في نفس المكان حين تطوير الحديقة.

سادسا : تطل الحديقة على المجرى الملاحي لقناة السويس من الناحية الشمالية، وتتكون من ثلاث منصات بمساحات خضراء أنشأت وقت الافتتاح وخصصت المنصة الكبرى وقتها للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.

سابعا : حضر الحفل طبقا لمراجع تاريخية الخديوي إسماعيل، و المهندس فيرناند ديلسبس، و الملكة أوجيني، إمبراطورة فرنسا حينها، و التى سمى شارع بإسمها، وكانت تركب عربة يجرها الخيول طافت بها شوارع الميناء وحى الشرق حتى وصلت لحديقة فريال، وفرنسوا جوزيف، إمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، والأمير هنري، شقيق ملك هولندا، وسفيرا إنجلترا وروسيا بالآستانة، والأمير محمد توفيق ولي العهد، والأمير طوسون نجل محمد سعيد باشا، وشريف باشا، ونوبار باشا، والأمير عبد القادر الجزائرى، بالمنصة الكبرى.

ثامنا : قرر اللواء عاد الغضبان محافظ بورسعيد، تطويرها ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار التي أطلقها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن ظلت سنوات طويلة دون تطوير، حيث تم إزالة جميع الاسوار بها، و تطويرها على أحدث طراز ، وتضمنت أعمال التطوير مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة ,وكوبرى خشبى وعدد من الجداريات التي تحكي مقتطفات تاريخية للحديقة وتاريخ بورسعيد بالإضافة إلى مسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية كما جرى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالحديقة وطلاء واجهة العمارات، كما يوجد بالحديقة نظام مراقبة كاميرات متكامل وشركات متخصصة في النظافة والأمن.

تاسعا: تحتوي حديقة فريال علي أشجار ونباتات تاريخية نادرة بها، يتراوح أعمارها من 70 سنة إلى 100 سنة مثل شجر الكافور، والحور، والتاكسيديوم، والبوسينا، وغيرها، وهذه الأشجار تتمركز بالمربع الشمالى الغربي من الحديقة، وحول سياجها.

عاشرا : تم إعادة افتتاح حديقة فريال التاريخية بعد تطويرها فى زيارة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى نوفمبر 2020 م .

الحادي عشر : أصبحت حديقة فريال التاريخية قبلة سياحية، تشهد إقبال كبيرا من أهالي المحافظة ولزوارها من المحافظات الأخرى والسياح من بلدان العالم، لاسيما في الإجازات والعطلات الرسمية، ويقوم العشرات بإلتقاط صور فوتوغرافية تذكارية بها، و لقطات الفيديو، وايضا صور لجلسات التصوير الزفاف والخطوبة ومختلف المناسبات لما تشهده من صرح سياحى وخدمى متميز.