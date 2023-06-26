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11 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد.. تعرف عليهم

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:00 م
11 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد.. تعرف عليهم صلاة العيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن تجهيز 11 ساحة بكافة أحياء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الساحات هي: أمام مسجد بورفؤاد الكبير، المعمورة بطرح البحر، والشبان المسلمين، السيدة زينب، التوحيد، الرزاق، السلام تصنيع، الشيخ زايد، الحسين، السلام، وحمدي تمام.
 
ومن جانبه، شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتجهيز الساحات على أعلى مستوى لاستقبال المصلين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين والحدائق والشاطئ ومحيط المساجد وساحات الصلاة.
 
 



 

 


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