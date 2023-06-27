وكيل "صحة المنوفية" يتفقد مستشفى الشهداء المركزى لمتابعة جاهزيته لاستقبال العيد

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بالمرور على مستشفى الشهداء المركزى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع الأقسام المستمرة، والتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق لمديري المستشفيات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال فترة العيد.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، جميع الأقسام بالمستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والعمليات والوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضي وتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، وتم مراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضي المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية" 100 يوم صحة" ونظام الإحالة بها، كما قام بمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية.

وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكان في استقبالهم الدكتور عبد العزيز جمعة مدير المستشفى.