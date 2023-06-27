اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:39 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية إيطاليا: أوروبا قررت التدخل لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:29 م
وزير خارجية إيطاليا: أوروبا قررت التدخل لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن أوروبا قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار.
 
وأشار وزير الخارجية الإيطالي في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، إلى أن القرار الأوروبي بالتدخل لدعم تونس تم اتخاذه خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا ورئيسة الحكومة جورجا ميلوني والتي زارت تونس مرتين، مضيفا أنه من المتوقع التوقيع اليوم على الأرجح أو في الأيام القليلة المقبلة على حزمة المساعدات الأوروبية لتونس.
 
ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم حول حزمة (الشراكة الشاملة) تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية كلية لتونس تصل قيمتها 900 مليون يورو.

صندوق النقد الدولى

تونس

هولندا

ايطاليا



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