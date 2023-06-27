اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 08:12 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية التونسي يؤكد عمق الروابط الأخوية مع البحرين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 08:00 ص
وزير الخارجية التونسي يؤكد عمق الروابط الأخوية مع البحرين نبيل عمار
ا ش ا

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أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عمق الروابط الأخوية القائمة بين تونس ومملكة البحرين وأهمية الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، أمس الاثنين. إبراهيم محمود أحمد عبد الله، سفير مملكة البحرين بتونس.
 
وسلّم السفير البحريني وزير الخارجية التونسي رسالة دعوة من نظيره البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، لزيارة المملكة البحرينية. 
 
ورحّب عمار بهذه الدعوة، معربا عن استعداده لتلبيتها.

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