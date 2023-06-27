اليوم السابع
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وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:00 م
وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بحلول عيد الأضحى المبارك الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لجموع العاملين بالوزارة والمعلمين وزملائه وأبنائه الطلاب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والتقدم والازدهار.
 
وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة والملاحظين ورؤساء اللجان حتى 1 يوليو المقبل، موضحة أن الملاحظين المنتدبين لأماكن بعيدة عن محل إقامتهم عادوا إلى منازلهم لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، مضيفة أنه يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو المقبل بالفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
 
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان فى مادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
 
 

التربية والتعليم

عيد الاضحى المبارك

إجازة عيد الأضحى المبارك



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