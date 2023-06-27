هل يسبب نقص المغنيسيوم اضطرابات فى القلب؟

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤثر نقص التغذية على صحتك بعدة طرق، على سبيل المثال المغنيسيوم، وهو معدن يسهل العديد من الوظائف فى الجسم، بما فى ذلك تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، والتحكم فى مستويات السكر فى الدم، وإنتاج البروتين فى الجسم، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد فى الحفاظ على ثبات ضربات القلب وضغط الدم الطبيعى، ويمكن أن يؤدى نقص المغنيسيوم إلى العديد من المشكلات الصحية، وفقا لموقع webmd.



نقص المغنيسيوم وأعراضه

ووفقًا للتقرير فإن إدمان الكحول ومرض كرون والتهاب القولون التقرحى والفشل الكلوى هى من بين الأسباب الرئيسية لنقص المغنيسيوم، والذى يمكن أن يؤدى إلى أعراض، مثل..

- تشنجات العضلات

- تعب

- حركات غير طبيعية في العين

ووفقًا لبحث فإن التشنجات والرعشات هى أيضًا علامات على نقص المغنيسيوم، في الحالات الشديدة قد يؤدى إلى مظاهر عصبية أخرى بما في ذلك النوبات والهذيان والاكتئاب والذهان.

ووجدت دراسة نُشرت فى مجلة الطب الباطنى ارتباط محتمل بين نقص المغنسيوم فى الدم والاكتئاب، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فوائد علاج نقص مغنسيوم الدم فى المرضى الذين يعانون من الاكتئاب ، كما قال مؤلفو الدراسة.



كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على القلب؟ من بين الآثار الشديدة لنقص المغنيسيوم ، يعد عدم انتظام ضربات القلب أحد أكثر الآثار إثارة للقلق، وهى حالة تحدث عندما تكون هناك مشكلة فى معدل ضربات قلبك أو إيقاعها، ومن المحتمل أن ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

ووفقًا لبحث نُشر في Nutrients فإن المستويات المنخفضة من المغنيسيوم لها سمات سريرية بما في ذلك تقلصات العضلات الشديدة وزيادة ضربات القلب غير المنتظمة المعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب.

ويؤدى نقص المغنيسيوم إلى الرجفان الأذينى أو ضربات القلب المبكرة التى تؤدى إلى الوفاة، الرجفان الأذيني يهيئ لسكتة دماغية عن طريق جلطات من القلب في أوعية الدماغ.

ووجدت مراجعة نشرت فى Cardiology Research and Practice ارتباطًا بين انخفاض مستوى المغنيسيوم والرجفان الأذينى، والذى يحدث عادةً عندما يتسبب خلل في النظام الكهربائي للقلب في ضربات القلب بشكل أسرع من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن المستويات المنخفضة من المغنيسيوم قد تؤدي أيضًا إلى عدم استقرار كهربائي مزمن في عضلة القلب من خلال التأثير على تدفق الصوديوم والكالسيوم إلى الخلايا.



كيفية تحسين مستويات مستويات المغنيسيوم فى الجسم

ويحتوي جسم البالغين على 25 جرامًا من المغنيسيوم (تصل إلى 50-60% في العظام)، وقال: "البدلات اليومية الموصى بها من المغنيسيوم هى 420 ملج للرجال و320 ملج للنساء للبالغين"، مضيفًا أن الجسم يتخلص من المغنيسيوم الزائد وأن الكلى هي منظم رئيسي للمغنيسيوم.

ويوصي معظم الخبراء بالحصول على مستويات كافية من المغنيسيوم من الأطعمة، وتشمل المصادر الطبيعية..

- موز

- سبانخ

- الزبادي

- فاصوليا سوداء

- منتجات الصويا مثل التوفو أو حليب الصويا

- الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت

- البقوليات

- أفوكادو

- بذور الشيا أو اليقطين

وتلعب المغذيات دورًا مهمًا فى الحفاظ على الصحة العامة، وعندما يتعلق الأمر بالمغنيسيوم، فهو لا يدعم صحة القلب فحسب، بل يهتم أيضًا بوظائف الأعصاب، وينظم مستويات السكر في الدم وضغط الدم. يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم العديد من المشاكل الصحية ، وهذا هو السبب في أن التشخيص في الوقت المناسب من خلال فحص الدم أمر بالغ الأهمية.