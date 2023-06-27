مقاتلات "سو -34" الروسية تدمر تجمعا للجيش الأوكرانى وموقع قيادة فى دونيتسك

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر عسكري روسي، اليوم الثلاثاء، قوله إن الطيران الروسي وجه ضربات صاروخية لأكثر من 10 مناطق تمركز للقوات الأوكرانية.

وأشار المصدر إلى أنه في منطقة غابات سيريبريانسكي المحاذية لمدينة كراسنوليمانسك، تم استهداف وحدات من اللواءين الميكانيكي "63" و"67" التابعين للقوات الأوكرانية بنيران المدفعية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل أكثر من 500 مقاتل أوكراني ومرتزق على عدة محاور، وكذا تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف.