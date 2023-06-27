اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقاتلات "سو -34" الروسية تدمر تجمعا للجيش الأوكرانى وموقع قيادة فى دونيتسك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:02 ص
مقاتلات "سو -34" الروسية تدمر تجمعا للجيش الأوكرانى وموقع قيادة فى دونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن مقاتلات "سو -34" الروسية دمرت تجمعا للجيش الأوكراني وموقع قيادة على محور كراسني ليمان في دونيتسك.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر عسكري روسي، اليوم الثلاثاء، قوله إن الطيران الروسي وجه ضربات صاروخية لأكثر من 10 مناطق تمركز للقوات الأوكرانية.

وأشار المصدر إلى أنه في منطقة غابات سيريبريانسكي المحاذية لمدينة كراسنوليمانسك، تم استهداف وحدات من اللواءين الميكانيكي "63" و"67" التابعين للقوات الأوكرانية بنيران المدفعية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل أكثر من 500 مقاتل أوكراني ومرتزق على عدة محاور، وكذا تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف.

 


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