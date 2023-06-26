اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 03:30 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة سياحية من إيطاليا وألمانيا وأرمينيا.. التفاصيل

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة سياحية من إيطاليا وألمانيا وأرمينيا.. التفاصيل مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 11 رحلة طيران دولية أوربية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
 
وتجرى السلطات المختصة داخل المطار، عملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق مقر إقامتهم، مع اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية.
 
وتبين من كشوف الوصول اليوم الاثنين، وصول 11 رحلة بينهم رحلة من أرمينى، ويعتبر أول وصول لها منذ فترة كبيرة مضت، ورحلتين من ألمانيا و5 رحلات من التشيك و3 رحلات من المطارات الإيطالية.

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