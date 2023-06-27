اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا بترعة فى المنوفية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:04 ص
مصرع شاب غرقا بترعة فى المنوفية جثة
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب مصرعه، اليوم، غرقا بالترعة المارة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حال قيام بالاستحمام بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من غرق شاب مصرعه اليوم غرقا بالترعة المارة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حال قيام بالاستحمام بها، وتم إخطارا قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، وجار البحث عنه.
 
وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

غرق شاب

مركز بركة السبع



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