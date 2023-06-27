محمد ابن بنى سويف يتحدى السرطان بإقامة الأذان.. ويؤكد: سعادتى فى تلاوة القرآن

بنى سويف هانى فتحى

بصوت عذب فى تلاوة القرآن الكريم وإقامة الاذان بأحد المساجد القريبة من منزلة، يحارب محمد طه صاحب الـ 29 عاما مرض السرطان الذى إصابة منذ 4 أعوام.

وقال محمد طه 29 عاما من مدينة بنى سويف، أن أصيب فى عام 2019 بمرض السرطان الذى جعله يفقد وظيفته مفرد أمن بإحدى شركات الأمن التى تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة بنى سويف.

واضاف محمد طه أن ورم السرطان ظهر فى أحد اصابع الايد التى تم بترها بعد ذلك، إلا أن الورم انتشر فى الغدد ثم الرئة اليسرى، الأمر الذى دفعة لأخذ جلسات الكيماوى، مشيرا إلى أن الورم انتشر بعد ذلك فى بعض أجزاء الجسد منها كف الايد حيث سيجرى عملية بتر لها.

وقال محمد طه أنه فقد وظيفته فى إحدى شركات الأمن بعد إصابته بالمرض مشيراً إلى أنه يتلقى معاش والدة الذى يساعده على نفقات العلاج ومصاريفه الشخصية.

وقال محمد طه أنه يقوم بتلقى جلسات الكيماوى على نفقة الدولة بعد صدور قرار علاج على نفقة الدولة له، مشيراً إلى يقوم بمتابعة العلاج داخل معهد الأورام مقدما الشكر لكل العاملين بالمعهد وكذلك معامل التحاليل التى يجرى التحاليل بها.

واضاف محمد طه أن له اكثر من 12 عاما يقوم بالأذن فى بعض مساجد محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يجد وظيفة فى وزارة الأوقاف أو أى وظيفة أخرى توفى له مصدر دخل ثابت شهريا.

وطالب محمد طه المواطنين بالدعاء له بالشفاء وتخطى هذه الفترة الصعبة التى يمر بها.



محمد متحدي السرطان (1)