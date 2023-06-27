محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا

واطمئنن محافظ قنا، على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وتابع الداودي، سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام ، مشددًا علي ضرورة الاهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها .

كما تفقد، أعمال تجهيز واعداد الصوبات الزراعية لزراعتها بالكنتالوب ومختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ قن، خلال الجولة علي أهميه المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالي 3 آلاف نخلة ، و 15 فدان بالنخيل البارحي بإجمالي 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوي والرطب بإجمالي 1500 نخلة بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

وتفقد محافظ قنا، سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يعد من المشروعات الرائدة حيث يتم توزيع انتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي .