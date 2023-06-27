أهم المعلومات عن المفرخ السمكى بنجع حمادى فى قنا

قنا صابر سعيد

إن الثروة السمكية من الثروات المهمة التي تهتم الدولة ومحافظة قنا بها ومن ثم الاهتمام بالمفرخ السمكى الصناعي سواء في قنا أو بنجع حمادى، وبجهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في زيادة الثروة السمكية بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى.



يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن المفرخ السمكي الصناعي بنجع حمادي



1. يضم 31 حوض إنتاج زريعة علي مساحة 31 فدان.



2. ينتج من 5 إلى 6 مليون زريعة سنويا من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش.



3. يتم اختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به من سرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية، وبالتالي تسهيل حركة المياه بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

4. يوفير زريعة أسماك مما ينعكس أثرة علي الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي.



5. يسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين .