محافظ سوهاج: فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين خلال عيد الأضحى

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، استعدادات مديرية الطب البيطرى لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد، حيث قرر المحافظ فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان خلال فترة العيد.

واليوم السابع يقدم أهم الإجراءات الخاصة التي إتخذتها مديرية الطب البيطرى بسوهاج لذبح الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – يوجد بنطاق محافظة سوهاج 25 مجز موزعة على جميع مراكز المحافظة ويوجد بها عدد كاف من الأطباء البيطريين

2 – تم عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات بالمراكز لتلقى أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد وتوفير نوبتجيات للعمل على مدار اليوم للمتابعة اليومية.

3 – تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج بتكثيف المرور الدورى والمتابعة اليومية لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات والتأكيد على نظافة المجازر خلال أيام العيد والتنسيق مع الجهات المعنية للتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك الادمى ولمكافحة الذبح خارج المجازر.

4 – يتم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.

5 – توفير وتيسير خدمة الذبح المجانى بالمجازر الحكمية للأهالى لذبح الأضاحى خلا أيام اعيد منعا للذبح خارج المجازر وحفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

6 – إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وعمل الأطباء و المعاونون العاملون بالمجازر وأقسام التفتيش بكامل القوة وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لإستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المذبوحات وحرصا على إستمرار العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

7- تم التنبيه على مديرى البيطرية بنطاق المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

8 – مخاطبة الوحدات المحلية لرفع درجة الإستعداد القصوى بالمجازر وضبط أعمال المجازر ماليا وإداريا وتوفير تأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

9 التنسيق مع الوحدات المحلية بعمل الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء وتزويدها بأدوات النظافة والمنظفات اللازمة والمطهرات والتأكيد على نظافة المجزر كما يتم رفع جميع المخلفات التي تنتج عن الذبح داخل المجازر.

10 – التنبيه على جميع الأطباء العاملين بالإدارات بالتفتيش على اللحوم بتكثيف المرور والإشتراك في الحملات التموينية على المحلات الجزارة والأسواق وخلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار وحفاظا على البيئة والصحة العامة.

11 – عمل حملات إرشادية للمواطنين بالإشتراك مع إدارة الإرشاد البيطرى لتوعية المواطنين في شراء الأضاحى والكشف عليها داخل المجزر.