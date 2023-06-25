محافظة بورسعيد تستعد لعيد الأضحى بالعديد من المبادرات ومنافذ بيع اللحوم.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تستمر المبادرات في محافظة بورسعيد لتخفيض أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والتي من بينها منفذ بيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تبدأ من 200 جنيه للكيلو.

ويشهد منفذ بيع مشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد والذي يأتى تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتتم متابعته من مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين بشكل مستمر لتقديم أفضل جودة للمواطنين.

وأبدى عدد من الأهالي، سعادتهم من هذه المنافذ التي ترفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتطرح اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق المختلفة في شتى أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأكدوا أن سعر الكيلو اللحوم البلدي ب 230 جنيه، والسجق والبورجر ب 200 جنيه، والكارع بـ 100 جنيه.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، إقبال المواطنين على منفذ بيع اللحوم لمشروع تربية الماشية الكائن بنطاق أحد المناطق الشعبية في المحافظة.

كما حرص المحافظ على زيادة المبادرات والتي من بينها مبادرة "من أجل مصر" لتوريد اللحوم البلدي، مشددا على أهمية توفير اللحوم البلدي بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم خلال عيد الأضحى.

وأكد محافظ بورسعيد، على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل داخل المنافذ التموينية المتنوعة على مستوى المحافظة، كما وجه الأجهزة المختصة بمتابعة منافذ بيع اللحوم وأسعارها وجودتها ، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.

تنافس التجار في التخفيضات

وتشهد عدد من الأسواق في محافظة بورسعيد، تنافس بين التجار وبعضهم البعض لتخفيض الأسعار خاصة للحوم دعماً منهم للمواطنين تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ففي مديرية الزراعة، تم طرح سلع غذائية من قبل بأسعار مخفضة وجودة عالية، وخلال هذه الأيام تم طرح لحوم بلدي تقل عن أسعار السوق بما يقرب من 80 جنيه، وتخضع لرقابة من كافة الجهات المعنية، ويتم الذبح بالطرق السليمة.

منفذ الزراعة بأسعار مخفضة

وأكد دكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، على طرح لحوم بلدي في منفذ بيع المديرية الموجود بنطاق حي الشرق، بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأوضح "حسني" في تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أنه يتم طرح اللحوم في المنفذ يومياً وتكون طازجة وتحت مراقبة من جميع الجهات المعنية، ولذلك يشهد المنفذ توافد كبير من المواطنين يومياً.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ اللحوم في المنفذ يومياً وحتى أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، موضحا أن ذلك جاء بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أسعار اللحوم البلدي

وجاء سعر الكيلو اللحمة البلدية في منافذ مديرية الزراعة 260 جنيها للحم المسكاري، 280 جنيها للحم الضاني، 200 جنيه للحم بالعظم، 220 جنيها اللحم المفروم، 200 جنيه البورجر، 200 جنيه الكفته، 200 جنيه السجق.

وفي مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتزامناً مع ضخ اللحوم البلدي في منافذ مديرية الزراعة، تم طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة وبأسعار مخفضة أيضاً.

استعدادات التموين لعيد الأضحى

وفي نفس السياق، أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استعدادت المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة.

وأضاف مدير عام تموين بورسعيد، أنه تم طرح لحوم ودواجن برازيلى مجمدة بفروع ومنافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة، وتوافر كميات كبيرة منها، تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط.

الأسعار والفروع

وجاء سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه، وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه ل 1200 جرام،وتوجد فى منافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين في فروع : شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ (دلتا ماركت)، شارع مصطفى كامل أمام باب 20 الجمركي، شارع أسوان بجوار ديوان عام حى العرب.



المنفذ في بورسعيد



جانب من الرؤوس للماشيه



رؤوس الماشية



زحام على المنفذ



زحام من الأهالي



لحوم ب ٢٣٠ جنيه



مشروع بورسعيد لتربية الماشية



مشروع تربية الماشية ببورسعيد



مشروع تربية الماشية في المحافظة



منفذ مشروع تربية الماشية