اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:39 م
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محافظ دمياط تتفقد سوق الخضار ومحال بيع اللحوم وتوجه بالإعلان عن الأسعار

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:02 م
محافظ دمياط تتفقد سوق الخضار ومحال بيع اللحوم وتوجه بالإعلان عن الأسعار جانب من الجولة
دمياط. معتز الشربيني

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أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة.

حيث تواصلت " المحافظ "  مع البائعين وأكدت على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها ، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.
 
وفى سياق متصل، وجهت "محافظ دمياط " تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها ،مؤكدة على التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.


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