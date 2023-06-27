محافظ بورسعيد يوجه بمتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم وتكثيف فرق الإنقاذ بالشواطئ

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا، مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد و إدارات الحوكمة والمتابعة، وجهاز الإنقاذ والطواريء وإدارة المصايف والشواطىء، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها كافة الأجهزة التنفيذية علي مستوي المحافظة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة العيد.

وجه محافظ بورسعيد، بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل ومنافذ بيع اللحوم ، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، ومشددا على تكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد الاضحى ، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء والمديريات تعمل على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى خلال العيد.