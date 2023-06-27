تعرف على أهم المعالم السياحية فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه بعرض أهم المعالم السياحية التى تتميز بها محافظة بورسعيد والتى تأتى كالتالى:

مبنى هيئة قناة السويس

يمتاز بروعة وجمال التصميم وموقعه المطل على قناة السويس وقد بنى مع افتتاح القناة لخدمة الملاحة الدولية.

المتحف الحربي

يضم ثلاث قاعات للعرض: الأولى مخصصة لعرض تاريخ مصر الفرعونى والإسلامى، والثانية مخصصة لعرض وتسجيل كفاح شعب بورسعيد ضد العدوان الثلاثى عام 1956 والثالثة لعرض وتسجيل انتصار القوات المسلحة فى 6 أكتوبر 1973.

متحف النصر للفن الحديث

متحف للفن التشكيلى فى مدينة بورسعيد ويقع فى شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء "نصب تذكاري"، الذى أقيم تخليداً لذكرى شهداء بورسعيد وأنشىء فى 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعيا نحو توثيق بطولاتهم فى إطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي

لمدينة بورسعيد الموافق يوم 23 ديسمبر من كل عام، ويسهم المتحف بدور ملموس فى الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والادبية والمعارض والأمسيات الموسيقية.

فنار بورسعيد

فنار بورسعيـد القـديـم أو منـارة بورسعيد ويعد واحدا من أهم المعالم السياحية والأثرية فى مدينة بورسعيد فى مصر حيث يمثل نموذجا فريدا لتطور عمارة القرن التاسع عشر بالمدينة.

كما يعتبر هذا الفنار أول منارة بنيت

بالخرسانة المسلحة فى العالم، وقد أشرف على بنائه المهندس الفرنسى الشهير فرنسوا كونييه، وما يميزه ليس فقط أسبقيته فى مادة البناء، ولكن أيضا استمراره وثباته طوال هذا الوقت.

قاعده تمثال دیلیسیبس

وهو من أكثر المعالم السياحية جذبا للسياح ، ويتميز بتصميمه الرائع الجميل ومكانه المميز بالحاجز الغربى لمدخل قناة السويس مما يكسبه أهمية سياحية كبيرة.



الفنار



المتحف الحربي



المتحف بورسعيد الحربي



قاعدة تمثال ديلسيبس



مبنى الهيئة



متحف النصر ببورسعيد



متحف النصر من الداخل



متحف النصر



متحف بورسعيد الحربي



