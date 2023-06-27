محافظ الدقهلية يوجه الطب البيطرى بالمرور على المجازر لمتابعة الاستعدادات للأضاحى

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بالمرور علي عدد من المجازر بنطاق المحافظة للوقوف علي مدي استعداد هذه المجاز لاستقبال الاضاحي خلال عيد الاضحي المبارك .

حيث تفقد ( مجزر منيه النصر ، و الكردي ، وميت سلسيل ، و الجمالية ) .

ووجه " المحافظ " لمدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بزيادة عدد الأطباء و العاملين بالمجازر و منع الاجازات و توفير الاحتياجات اللازمة للعمل ايام عيد الاضحى لمنع الذبح خارج المجازر .

كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من صيانة كافة المجاز قبل عيد الاضحي المبارك ورفع كافة المخلفات وتوفير المنظفات وتطهير المجازر اول بأول.

وأشار " المحافظ " الي أن الذبح داخل المجاز بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك هدية لأنباء الدقهلية لتشجيع جميع المواطنين علي الذبح داخل المجازر حفاظا علي البيئة من التلوث وانتشار الأمراض.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل من قبل كافة أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير كافة الخدمات للمواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.