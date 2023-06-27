إعادة ترتيب مطبعة ديوان عام محافظة الدقهلية بعد توقف 6 سنوات لإعادة تشغيلها

الدقهليه شريف الديب

بدأت حملة نظافة وإعادة ترتيب مطبعة ديوان عام محافظة الدقهلية، بعد تكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بديوان عام المحافظة بالمتابعة والإشراف على أعمال تنفيذ الخطة تعظيم موارد الدولة والاستغلال الأمثل للأصول الثابتة.

وأشار محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إلى أن أعمال الحملة المشار إليها تستهدف التمهيد لطرح المطبعة للاستثمار، وإعادة تشغيلها فى إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.



وبدأ تنفيذ اعمال حملة النظافة والترتيب داخل وحدة الطباعة بالتنسيق مع محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة، لدراسة مدى إمكانية تشغيلها بعد توقف دام 6 سنوات، وذلك لطباعة كافة الدفاتر والمطبوعات الخاصة بالمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وقد تمت إزالة الاشغالات ونقل العهد المكهنة من مبنى وحدة الطباعة بشارع عبدالسلام عارف، بنطاق حى غرب المنصورة، بإشراف محمد حمص رئيس جهاز التجميل والنظافة، ومشاركة رئيس الورشة الصناعية بحى غرب المنصورة.