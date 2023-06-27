تعرف على أشهر ورشة تصنيع البراميل الخشبية بالإسكندرية ودورها فى فيلم رصيف نمرة 5

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشتهر محافظة الاسكندرية بالعديد من الحرف اليدوية القديمة، ومن ضمن هذة الحرف صناعة البراميل الخشبية، والذى تعد أحد أهم الحرف التى تشتهر بها منطقة بحرى فى الجمرك، أحمد حسن، أقدم صاحب ورشة فى صناعة البراميل الخشبية، والتى ورثها عن والده وجده، منذ أكثر من 120 سنة، ويروى تفصيل المهنة ودور الورشة فى فيلم رصيف نمرة 5 أثناء تصويره فى ميناء الإسكندرية.

والتقى "اليوم السابع" بأحمد حسن، أقدم صانع فى مهنة البراميل الخشبية فى الإسكندرية، الذى قال إنه ورث المهنة من والده وجده الذى تعلمها منذ سن صغير من عمره، وكان والده يقوم بتصنيع البراميل الخشبية للمصانع وأصحاب محلات المخللات والعطارة والمواد الغذائية وكانت الورشة متخصصه فى تلك الصناعة منذ انشائها ومازلت على شكلها القديم حتى الآن.

وأضاف أحمد حسن لـ"اليوم السابع"، أن والده كان مستمر فى تطوير المهنة منذ أن كانت تلك البراميل تأتى فى السفن، حيث أن الورشة حاليا اقدم ورشة لصناعة البراميل الخشبية، ويحتفظ بعدد من البراميل القديمة منها براميل خشب يعود تاريخ تصنيعه من أكثر من 100 سنة، عندما كان جدة يقوم بتصنيع البراميل واخر من سنة 1950، كان يستخدمه الأجانب واخر فى الثمانينات، وهو آخر البراميل التى دخلت مصر، وكان يحمل بداخله مواد الخيوط والاحشاء التى تصنع منها السجق.

وأشار صاحب اقدم ورشة لصناعة البراميل الخشبية، إلى أنه أثناء تصوير فيلم رصيف نمرة 5 فى ميناء الإسكندرية، قاموا المسئولين عن أنتاج الفيلم، بتاجير البراميل الخشبية، التى ظهرت فى الفيلم، والتى كانت من داخل ورشة والده فى الجمرك.



اقدم برميل خشب عمره يعود إلي أكثر من 100 سنة بالإسكندرية



انواع مختلفة داخل اقدم ورشة لصناعة البراميل في الإسكندرية



براميل داخل اقدم ورشة في الإسكندرية



صاحب اقدم ورشة لصناعة البراميل الخشبية بالإسكندرية



مراحل تصنيع البراميل الخشبية في الإسكندرية



ورشة صناعة البراميل الخشبية في الإسكندرية



ورشة صناعة البراميل الخشبية في الإسكندرية





