مجازر الإسماعيلية تعمل بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

قال الدكتورحامد الأقنص وكيل الطب البيطرى بمحافظة الاسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطب البيطرى استعدات لاستقبال عيد الأضحي المبارك ، مشيرا إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى ومنعت الاجازات والراحات خلال أيام العيد.وأضاف أنه أصدر تعليماته لجميع الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة بضرورة تجهيز المجازر المحلية والبالغ عددها 6 مجازر وهى مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة ومجزر القصاصين ومجزر أبو صوير ومجزر فايدوالمجزر الآلي ومجزر خاص تحت إشراف الطب البيطري .وأضاف أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات والوحدات بضرورة نظافة وإنارة جميع المجازر بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية وأكد الدكتور حامد الأقنص أن جميع المجازر سيتم تشغليها أيام العيد بالمجان دون أى رسوم ومن حق أى مواطن بمحافظة الإسماعيلية الذهاب للمجزر لذبح الاضحية بالمجان.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 38 نقطة ذبح على مستوى مدينة الاسماعيلية فى حى أول وحى ثان وحى ثالث الإسماعيلية ويشرف عليها أطباء المديرية.

وحذر الدكتور حامد الاقنص المواطنين بعدم الذبح فى الشوارع وفى الأماكن الغير مخصصة للذبح حتى لايتم توقيع غرامة مالية عليه.

و أجرى الدكتور حامد الاقنص جولة بعدد من المجازر الحكومية في المحافظة للتأكد من جاهزية المجازر لعيد الاضحي المبارك، ومتابعة الالتزام بضوابط الذبح.

واستهدفت الجولة المرور على عدد من مجازر المحافظة بدءا من مجزر القصاصين، ثم مجزر أبو صوير ثم مجزر فايد ثم المجزر الكبير بالإسماعيلية ومجزر القنطرة غرب.

وتم التأكد خلال الجودة من توافر المياه والإضاءة وسلامة معدات الذبح والالات روافع الذبائح بالإضافة إلى تفقد المجازر والتأكد من وجود الأطباء البيطريين لمتابعة عمليات الذبح والكشف على الذبائح قبل ذبحها، وفحص اللحوم قبل طرحها للمستهلك.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور حامد موسي الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، ووكيل الوزارة عن أماكن الجزارة ونقاط الذبح والتى تتم عملية الذبح فيها تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأكد الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الاسماعيلية ان محافظة الإسماعيلية بها 6مجازر حكومية هى (مجزر الإسماعيلية الآلي بأبوخليفة – مجزر القصاصين – مجزر أبوصوير – مجزر فايد – نقطة ذبيح فنارة – المجزر الآلي العسكري).

بالإضافة إلى مجزر خاص بأبوصوير، وجميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري.

وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة؛ وذلك لاستيعاب أيَّة زيادة في أعداد الذبائح.

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية؛ لاستكمال النواقص في المهمات والأدوات للمجازر من بلنكات رفع اللحوم، إضاءة كافية للعمل في فترات أول النهار، أدوات النظافة والمطهرات، وسائل رفع المخلفات والفرت، المادة السرية الملونة، استكمال إصلاح موازين الحيوانات الحية، هذا إلى جانب توفير عَمَالة إضافية للنظافةِ العامة بالمجازر وحولها.

كما شدَّد المحافظ على فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد؛ لذبح الأضاحي وتوقيع الكشف الطبيّ عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.

وأكد بشارة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المديريات الخدمية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وهيئة الإسعاف ومرفق المياه وقطاع الكهرباء وذلك خلال عيد الأضحى المبارك.

وحفاظًا على الصحة العامة وصحة المواطنين وسلامة اللحوم المعروضة، فقد تم التنسيق مع مديرية التموين؛ ومباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور على منافذ ومحلات بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالمحافظة؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفيما يخص شوادر بيع حيوانات الأضاحي الحية، تم تكليف لجنة من قبل أطباء المديرية للمرور على كافة أنحاء المحافظة لتسجيل عدد وأماكن الشوارد الخاصة ببيع الخراف والمواشي وإعداد تقرير يومي بذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم الكشف على الحيوان الحي والتأكيد على الذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة وعددهم (5نقطة ذبيح بحي أول، و21 نقطة ذبيح بحي ثان، و12 نقطة ذبيح بحي ثالث) وتحت إشراف طبي كامل كما تم تحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح بالمحافظة وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول.

ومن جانبه أشار مدير عام الطب البيطري بالإسماعيلية إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الشوارد بعدم الذبح خارج المجازر الحكومية مع تكليف لجنة مشكلة من المديرية والجهات الرقابية الأخرى بالمرور على جميع الشوارد وتحرير المخالفات لمن يقوم بالذبح خارج المجازر.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري تقوم بتزويد المستشفيات، والنوادي، ومراكز رعاية الشباب، ودور المسنين ودار الأيتام بأطباء متواجدين للكشف على المنتجات الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم.