"ماندالا والخط العربى".. أبرز أعمال فنانة تشكيلية بالدقهلية تنافس كبار رسامى العالم

الدقهلية: محمد الحبشي

فنانة متمكنه ومتنوعة في أعمالها رغم صغر عمرها، حيث بدأت في موهبتها منذ نعومة أظافرها، عندما تمكنت من الإمساك بالقلم الرصاص في عمر الـ 5 أعوام رغم صغر أناملها، وعملت علي تنمية قدراتها الفنية الرائعة والتمكن من الإختلاف والتنويع في أعمالها، حيث برزت في رسم لوحات فنية بالعديد من الطرق المختلفة، ولم تقف عند نوع محدد من الرسم والإبداع.

فنانة تشكيلية عالمية من قرية بسيطة في الدقهلية

عندما تري التنوع في أعمالها، تتذكر للوهله الاولي أنك تقف امام لوحات فنان عالمي متمكن في رسم لوحاته بكل طرق الرسم المختلفة، لكن في الحقيقة انت أمام فنانه تشكيلية متمكنه من قرية بسيطة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بدات موهبتها منذ صغر عمرها وعملت علي تنمية قدراتها الفنية، لتظهر أعمالها في ابهي صورها وتجذب كل شخص يقف أمامها.

عبير يونس خليل، صاحبة 21 عاما من عمرها، بنت مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، تخرجت من كلية التجارة جامعة المنصورة شعبة تسويق، لم تدرس الفن يوما ولكن إتخذته هوايتها المفضلة بعد معرفتها بان وهبها المولي نعمه وموهبة الفن بانواعة وأشكالة المختلفة، ليكون الفن بالنسبه لها هو التعبير عما يدور في داخله.

موهبة وهواية وترسم بـ 7 طرق مختلفة

قالت الفنانه التشكيلية عبير يونس خليل، أنها لم تقم بدراسة الفن ابدا، لكنها موهبه من الله، وعطايا الله لابد من الحفاظ عليها وتنميتها، لذلك قررت أن أهتم بما وهبني الله وأصبح هوايتي المفضله

واكملت لم أقف عند رسم لوحات فنيه بنمط ونوع واحد، بل إجتهدت واصبحت متمكنه في 7 أنواع مختلفة، حيث تمكنت من الرسم بالقلم الرصاص، والرسم بالفحم، والرسم بالخط العربي، والرسم بطريقة مندالا، ورسم بالالوان، ورسم بفن الشخبطة، ورسم بالقهوة والحمدلله كل ما يشاهد أعمالي ينبهر بها

بداية الموهبة ودعم وتحفيز الأهل والأصدقاء

بدات منذ الـ 5 من عمرها الإمساك بالقلم الرصاص والبدء لأول مرة في الرسم، وبدء الجميع في تحفيزها حتي تنمي موهبتها، حيث دعمها اهلها وشقيقتها التوام علي الإستمرار في رسم لوحات فنيه مختلفة.

واكملت عبير طريقها نحو تنمية موهبتها والتنوع في اساليب وانواع الرسم الخاص بها حتي وصلت لرسم لوحات فنية ب 7 طرق مختلفة، ويتميز كل منها عن الآخر، وكل طريقة لها عشاقها.

مندالا ودعم السوشيال ميديا

ولاقت عبير دعما وتحفيزا كبيرا من متابعيها وأصدقائها علي مواقع التواصل الإجتماعي، مع البدء في عرض بعض أعمالها، ليبدء الجميع في طلبها تنفيذ لوحات ورسومات بطرق محتلفه لتثبت مدي كفاءتها وإتقانها للرسم بكل بمختلف أنواعه.

ومن أصعب أنواع الرسم في بالنسبة لها، والذي استغرق مجهودا كبيرا منها وواجهت صعوبات في تنفيذ بعض أعماله، هو طريقه الرسم بالمندالا، والذي يستخدم عدد قليل في الرسم، ومن أكثر الدول التي تستخدم الرسم بالمندالا هي دولة الهند، حيث يعتمد هذا النوع من الفن إلي مجهود كبير ودقة في تفاصيله كي يخرج بطريقة مميزة ويلاقي إستحسان من الجميع.



الخط العربي



رسم بالشخبطه



رسم بطريقه الماندالا



رسم شخبطه



رسم ماندالا مختلفه



رسم ماندالا



رسمه اخري بالمندالا



رسمه جديده بالمندالا



رسمه مختلفه بطريقه ماندالا



عبير رفقة أعمالها ولوحاتها الفنية