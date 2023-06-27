اليوم السابع
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كيف تستفيد من مبادرة 100 يوم صحة؟ وزارة الصحة تجيب

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:00 ص
كيف تستفيد من مبادرة 100 يوم صحة؟ وزارة الصحة تجيب كيف تستفيد من مبادرة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الاستفادة من مبادرة 100 يوم صحة من خلال التوجة لأقرب وحدة صحية، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال برقم 15335 للاستفسار عن كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة . 
 
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تفاصيل حملة "100 يوم صحة"، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
أكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية علي الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الاولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.
 
واشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الحملة ستعمل  من خلال أكثر من  5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة ، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.
 
كيف تستفيد من مبادرة 100 يوم صحة
كيف تستفيد من مبادرة 100 يوم صحة
 

الصحة

100 يوم صحة

العيادات المتنقلة

الوحدات الصحية



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