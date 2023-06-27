قومى المرأة بالشرقية: تدريب 270 سيدة بقرى حياة كريمة ضمن برنامج مطبخ المصرية

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس بمحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ 9 دورات تدريبية للسيدات من مختلف قرى حياة كريمة بمركز الحسينية عن كيفية اعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان " مطبخ المصرية" وذلك بقرى حياة كريمة واستهداف مطبخ المصرية تدريب 270 سيدة وتم انتاج عدد 1080 وجبة.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى ل" اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأن مبادرة "مطبخ المصرية" تستهدف تدريب عدد من السيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.