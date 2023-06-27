طوارئ بوزارة البيئة خلال عيد الأضحى للحد من الذبح فى الشارع

كتبت منال العيسوي

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، عدد من التوجيهات برفع درجة الاستعداد فى وزارة البيئة خلال إجازة عيد الأضحى، والاستعداد للتدخل السريع من أجل مواجهة المشكلات البيئية الطارئة، ورصد مخلفات الأضاحى، للحد من انتشارها، إضافة إلى التنسيق مع الأحياء فى المحافظات والقاهرة الكبرى لرفعها أولًا بأول، كما تم تشكيل فرق عمل من وزارة البيئة يعمل على مدار أيام العيد.

يحظر قانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967، عملية ذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل، وتعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وفى السياق ذاته، حذرت محافظة القاهرة، من ذبح الأضاحى بالشارع وترك المخلفات والدماء، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر لمن يقوم بذلك، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وأنه سيتم تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

جدير بالذكر أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة وهى المجزر الآلي وجيركو والسلام والممتاز وطره وحلوان، لاستقبال أضاحي المواطنين ومن أجل التيسير لتقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، كما تشمل الخدمات المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز، كما تم حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، و تطبيق القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66، على محال الحزارة الذى ينص على أنه فى حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.