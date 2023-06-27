ضبط 66 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية التموين بدمياط عدة حملات استهدفت أسواق المحافظة، إضافة إلي المرور على مستودعات ومحطات الوقود لمتابعة التزام الجميع بالتعليمات المنصوص عليها.

وأسفرت حملات مديرية التموين بدمياط عن ضبط 66 محضر تمويني، إضافة إلى ضبط 40 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات أيضا من تحرير 4 مخالفات لبيع السجائر بأسعار مخالفة للسعر الرسمي، إضافة إلى ضبط 5 مخالفات أخري لعدد من محال الجزارة وذلك لوجود لحوم مكشوفة.

ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه قد تحرر 24 مخالفة متنوعة مابين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وكذلك عدم حمل شهادة صحية، بينما تم ضبط 33 مخالفة أخري خاصة بعدم توفير الاشتراطات الصحية المنصوص عليها طبق القانون.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم تنفيذ حملة أخري استهدفت محطات الوقود ومحطات تعبئة اسطوانات الغاز بحضور مفتش الدمغة والموازين، موضحا أنه تم ضبط 3 محطات بنطاق مركز دمياط للتلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح مابين 1.20 جنيه إلى 1.65 جنيه لكل صفيحة 20 لتر، مضيفا أنه قد تم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفات نقص وزن اسطوانات الغاز بمتوسط عجز 230 جرام.

وشدد المهندس على الغزاوى. وكيل وزارة التموين بدمياط، على استمرار تلك الحملات، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع المخالفين بمنتهي الحسم، مشيرا إلي أن هناك متابعات يومية لكافة الأسواق والتجمعات الاستهلاكية والمخابز للوقوف على أية مخالفات يتم رصدها والتعامل معها بشكل فورى.