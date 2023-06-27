اليوم السابع
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ضبط ‏92869 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:39 م
ضبط ‏92869 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرور -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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واصلت الإدارة العامة للمرور،  توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (92869) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:(25441) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(1125) مخالفة السير بدون تراخيص.(20) مخالفة موقف عشوائى.(63) مخالفة شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


المرور

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