اليوم السابع
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ضبط شخص بحوزته 2 كيلو حشيش فى الشروق

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:12 م
ضبط شخص بحوزته 2 كيلو حشيش فى الشروق كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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