صحة الدقهلية: الكشف على 1526 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية ميت العز مركز ميت غمر

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاحد و الاثنين 25 ، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1526 مريضا، وضمت 11 عيادة منهم عيادة واحدة متنقلة: ( تنظيم أسرة ) و10 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة فى عيادة الباطنة تم الكشف على 158 حالة ، وفى عيادة الأطفال تم توقيع الكشف على 233 حالة ، وفى عيادة الجراحة تم الكشف على 177 حالة ، وفى عيادة أنف وأذن تم الكشف. على 195 حالة ، وفى عيادة العظام تم الكشف على 212 حالة ، وفى عيادة الأسنان تم الكشف على 141 حالة ، وفى عيادة الجلدية تم الكشف على 181 حالة وفى عيادة الرمد تم الكشف على 117 حالة ، وفى عيادة النسا وتنظيم الأسرة تم الكشف على 112 حالة

كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و 106 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 86 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.