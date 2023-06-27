وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى حميات الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات الإسماعيلية وحرص على زيارة أقسام المستشفى وغرف العناية والاستماع الى المرضى والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين والاطمئنان على انتظام الأطقم الطبيه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، مقدما التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك للأطقم الطبية والإدارية بالمستشفي، ويأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية وتكثيف تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، خلال فترة الاجازات بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشات الصحية على مستوى محافظة الإسماعيلية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو مشيرا الى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ووجَّه بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية واللحوم على مستوى المحافظة من المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ.

وأعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية عن رفع حالة الطورائ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية استعدادًا لإستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،

وقال الدكتور علي حطب، انه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد ، لإستقبال أى حالات مرضية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

واضاف الدكتور علي حطب، إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها ، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

واوضح الدكتور على حطب، علي انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة .