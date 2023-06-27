اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:21 م
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شاهد ميناء السلوم البرى بعد انتهاء تطويره

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:00 م
شاهد ميناء السلوم البرى بعد انتهاء تطويره ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت وزارة النقل، أعمال تطوير لميناء السلوم البرى، ضمن أعمال تطوير الموانئ البرية، لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، كما يتم تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة.
 
وينشر اليوم السابع صور لأعمال تطوير ميناء السلوم البرى بعد الانتهاء من تطويره.
 
- تم الانتهاء من تطـوير ميناء السلوم البرى على مساحة 286 فدانا.
 
- تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به. 
 
- تم إنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا.
 
- تم إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فـدان تساهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا.
 
ورصدت الوزارة 11 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير الموانيء البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، ومؤخرا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء و إدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم، وذلك مع تحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة.
 
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (1)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير 
 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (2)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (3)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (4)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 

 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (5)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 

 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (6)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (7)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 

 

ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير (8)
ميناء السلوم البرى بعد انتهاء التطوير
 
 

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