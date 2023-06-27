حملات تفتيشية مكثفة على مجازر المنيا للتأكد من جاهزيتها لذبح الأضاحى مجانا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

جدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توجيهاته للوحدات المحلية بالمرور على جميع مجازر المحافظة، البالغ عددها 38 مجزرا حكوميا، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح، مناشدا المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر والتي تقدم خدماتها بالمجان، وعدم ذبح الأضاحى فى المنازل أو الشوارع أو الطرقات، تجنبا للمساءلة القانونية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وحماية البيئة من التلوث بمخلفات الذبح.

من جانبه، تفقد اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، مجازر: الزاوية، وتلة، وصفط الخمار، وبنى محمد سلطان، للتأكيد على جاهزية المكان و انتظام العمل خلال فترة العيد وتوافر الجزارين ومساعديهم بالمكان، و بإشراف الطب البيطرى الكامل عليها .



وفى ملوى، تابع اللواء أحمد السايس بمتابعة أعمال النظافة والتجهيزات التى تقوم بها المجازر وعددها 10 مجازر على مستوى المركز، كما تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، مجزرى "منبال، مطاى البلد"، والتأكد من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الأضاحى، فى الوقت الذى أكدت فيه إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، القيام بحملات تطهير وتعقيم مجازر مدن ومراكز المحافظة والتى تستمر طوال أيام عيد الأضحى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والوحدات المحلية .