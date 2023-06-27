اليوم السابع
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محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:49 م
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومسئولي مؤسسات (البنين، والبنات، وجنود المسيح، ونهضة الكنيسة).

وقدم المحافظ التهنئة للحضور، معرباً عن سعادته الغامرة لمشاركته الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة و البهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة التى نعيشها والتى تتجلى فيها آيات الوحدة والسلام بين جموع أبناء مصرنا الحبيبة، موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص، من أجل تحقيق مصالح أبناء ومواطني المحافظة.

وفى أجواء من المودة والرحمة والسعادة التى ارتسمت على وجوه الجميع، قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية ومبالغ مالية على الأطفال.

محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (1)
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (1)

محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (2)
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (2)

محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (3)
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (3)

محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (4)
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (4)

محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (5)
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على الأطفال (5)

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