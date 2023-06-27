حبس شخصين سرقا منزلا بالإكراه فى مصر القديمة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالاكراه في منطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط (شخصين) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول)من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.