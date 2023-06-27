جهاز شئون البيئة بالشرقية يزرع 11 ألف شجرة بقرى حياة كريمة في الحسينية

الشرقية- إيمان مهنى

جهود مكثفة بذلها جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، للحفاظ على الصحة العامة والحد من التلوث، خلال عام، وكان من أبرزها ضبط 183 منشأة مخالفة، وتحرير 204 محاضر لمخالفات التعدي على تلك المجاري المائية، إزالة 84 مكمورة للفحم مخالفة، زراعة عدد 11 ألفا و740 شجرة بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى تسليم عدد 229 حاوية للنظافة.

ويقول الدكتور مجدي الحصري مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية لـ"اليوم السابع" أنه هناك عمل مستمر لجميع لجان الجهاز من أجل التأكد تطبيق كافة للاشتراطات البيئية للحافظ على الصحة العامة، وكذلك التخلص الأمن من المخلفات او وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، تم التفتيش على 222 منشأة للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة، وأسفرت نتائج التفتيش، عدد 19 منشأة منهم مطابقة، 20 آخرين متوقفة بينما 183 منشأة مخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية، لافتا أنه تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لعدد 61 منشأة.

وعن الطلبات المقدمة لطلب تقييم الأثر البيئي "الموافقات البيئية"، فورود عدد 1589 نموذج تصنيف بيئي متنوع، تم دراستها منها 511 طلب نموذج للمشروعات المتوسطة "ب"، 1087 للمشروعات الصغيرة "أ"، تم الموافقة علي عدد 1047 مشروع، ورفض عدد 2 مشروع لعدم توافر الاشتراطات البيئية، وطلب من 540 مشروع متقدم استيفاء بيانات وتحويل للتنمية الصناعية واشتراطات خاصة، تم المشاركة بعدد 30 جلسة تشاور لمشروعات متنوعة قبل البدء في تنفيذها.

وأشار الدكتور مجدي الحصري، أنه يوجد حملات مكثفة علي مصادر مياه الشرب، فهناك فحص مستمر لمصادر مياه العذبة، حيث يوجد 26 نقطة رصد شهريا وتحليل العينات بمعمل الفرع، تم شنت 12 حملة بالاشتراك مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لرصد مصادر التلوث علي المجاري المائية الرئيسية وتفريعاتها، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 204 محضر مخالفة للتعدي علي تلك المجاري المائية.

كذلك المصارف، فيتم رصد نوعية المياه غير العذبة بالمصارف المؤدية لبحيرة المنزلة شهريا بواقع 8 نقاط رصد، والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف الصناعي الناتج عنها في المصارف الفرعية المؤدية لمصرف بحر البقر، وتم المرور علي عدد 36 محطة معالجة صرف صحي وقد أسفرت نتائج المرور والمتابعة أن عدد 12 محطة مطابقة، عدد 14محطة متوقفة، عدد 10 محطة مخالفة.

أما عن التصدي لمصادر تلوث الهواء، أكد أنه تم تحديد عدد 10 نقاط حيوية بمدينة الزقازيق لرصد جودة الهواء بها حيث يتم الرصد شهريا لتلك النقاط من خلال أجهزة قياس ملوثات الهواء المتنقلة الخاصة بمعمل الفرع، ويوجد تعاون من مع الجهات المعنية بالمحافظة، لتشن حملات مكثفة بشكل دوري، فنفذت 8حملات للتفتيش علي مكامير الفحم النباتي العشوائية، تم المرور علي عدد 232 مكمورة ، وتحرير عدد 148محضر مخالفة بيئية ضد أصحاب المكامير المخالفة وتم عمل إزالة لعدد 84 مكمورة مخالفة، وكذلك حملات لفحص عوادم المركبات، بلغ عددها 80حملة، تم فحص عدد 3 ألف 423 مركبة وتم تحرير عدد 187مصالحة بيئية.

وتابع أنه هناك اهتمام كبير بتنفيذ المبادرة الرئاسية، فهي تهدف لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، التي من أبرزها حياة كريمة بمركز الحسينية، من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية ومتابعة تشجير قرى مركز الحسينية بواقع عدد 11 ألف 740 شجرة بالإضافة إلى تسليم عدد 229حاوية نظافة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وأيضًا الاشتراك في مبادرة نجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالمناطق المحرومة داخل المحافظة حيث تم زراعة حوالي 3000 شجرة متنوعة داخل قرى ومدن محافظة الشرقية.

واستطرد أن شكاوى المواطنين يتم فحصها أول بأول فتم استقبال عدد 129 شكوى في المجالات البيئية المتنوعة، وفحصت جميعها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ 715 نشاط إعلامي ضمن خطه إدارة الإعلام والتكليفات الواردة المخلفات الصلبة والخطرة، وتنفيذ 363 نشاط للمرور على المحطات الوسيطه والنقاط الوسيطه والمقالب العمومية والمدافن الصحية وفحص شكاوى المواطنين.



إجراء المسح للمجاري المائية العذبة 4



الإنسان والبيئة 5



الإنسان والبيئة 9



الحرق المكشوف 5



الحرق المكشوف 6



المسابك والفواخير ومصانع 3



المسابك والفواخير ومصانع 5



توعوية وورش 1



توعوية وورش 3



زراعة 11 ألف شجرة بقري حياة كريمة بالحسينية (1)



زراعة 11 ألف شجرة بقري حياة كريمة بالحسينية (2)



زراعة 11 ألف شجرة بقري حياة كريمة بالحسينية (3)



زراعة 11 ألف شجرة بقري حياة كريمة بالحسينية (4)



زراعة 11 ألف شجرة بقري حياة كريمة بالحسينية (5)