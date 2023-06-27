توقعات بارتفاع متوسط الإمدادات النفطية العالمية 1.4 مليون برميل يوميا 2023

كتبت -مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارجها خلال الربع الثاني من عام 2023 بنحو 720 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 66.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الأول2023 لمنظمة "أوابك" .

وأضاف التقرير أنه بشكل عام، يتوقع ارتفاع متوسط تلك الإمدادات خلال عام 2023 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا ، أي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 67.2 مليون برميل/يوم، وهو نفس مستوى التوقعات السابقة.

وتابع التقرير: من المتوقع أن تكون المحركات الرئيسية لنمو الإمدادات النفطية العالمية في عام 2023 هي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا بينما يتوقع انخفاض الإمدادات من روسيا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن إنتاج النفط الصخري الأمريكي وصيانة الحقول غير المخطط لها في عام 2023.

وأضاف التقرير أنه من جانب آخر، يشير "تقرير إنتاجية الحفر " الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في شهر أبريل 2023 إلى توقع ارتفاع متوسط إنتاج النفط الصخري الأمريكي في المناطق السبع Appalachia Permian Niobrara Haynesville Eagle Ford Bakken) و Anadarko خلال الربع الثاني من عام 2023 لتصل إلى نحو 9.328 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى فصلي محقق منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 2007.